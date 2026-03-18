Hầm trú ẩn nằm trong khuôn viên lâu đài Scarborough, thuộc vùng North Yorkshire (Anh). Công trình này bị niêm phong và ngừng hoạt động từ năm 1968, sau đó rơi vào quên lãng trong nhiều thập kỷ. Mãi đến gần đây, nhóm khảo cổ của English Heritage mới xác định lại vị trí thông qua các cuộc khai quật và khảo sát hiện đại, MSN đưa tin ngày 17/3.

Đây là 1 trong khoảng 1.500 hầm quan sát ngầm được xây dựng trên khắp nước Anh trong thời kỳ căng thẳng hạt nhân. Mỗi hầm được thiết kế cho 3 tình nguyện viên thuộc Đoàn Quan sát Hoàng gia làm nhiệm vụ theo dõi, ghi nhận và xác định vị trí các vụ nổ hạt nhân tiềm tàng.

Bên trong các hầm đều được dự trữ lương thực đủ dùng trong khoảng 2 tuần để đảm bảo khả năng sinh tồn trong điều kiện khẩn cấp.

Ông Kevin Booth, đại diện English Heritage, cho biết các hầm trú ẩn bí mật đặt rải rác khắp cả nước, nhưng phần lớn công chúng đều không hay biết.

Hầm trú ẩn tại Scarborough có kích thước khá khiêm tốn, dài khoảng 4,5m, rộng hơn 2m, và đủ cao để một người đứng thẳng. Dù nhỏ, công trình này từng được trang bị các thiết bị quan trọng như máy đo sóng áp suất từ các vụ nổ và camera lỗ kim đặt trên đỉnh nhằm ghi lại dữ liệu.

Ông Kevin Booth cho biết thêm, việc xây dựng một hầm trú ẩn thời Chiến tranh Lạnh trong khuôn viên lâu đài cổ thoạt nghe có vẻ bất thường, nhưng thực chất lại rất hợp lý. Ông nhấn mạnh rằng khu vực này đã được sử dụng làm điểm quan sát trong suốt hàng nghìn năm, từ thời kỳ đồ đồng, thời La Mã, đến các cuộc chiến tranh thế giới.

Sau khi được phát hiện, các thiết bị camera cho thấy bên trong hầm hiện đã bị ngập nước gần 2m. Tuy vậy, nhiều cấu trúc vẫn còn khá nguyên vẹn. Cánh cửa gỗ vẫn giữ được độ chắc chắn dù đã bị ngâm nước suốt nhiều năm.

Nhóm nghiên cứu hy vọng trong tương lai có thể hút nước ra khỏi hầm và tiến hành phục hồi, để công chúng có cơ hội tiếp cận không gian lịch sử đặc biệt này.

Những dấu tích còn sót lại không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gợi lại ký ức của các thành viên Đoàn Quan sát Hoàng gia. Họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và luôn đối mặt với nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Việc tái phát hiện hầm trú ẩn góp phần hoàn thiện câu chuyện lịch sử của lâu đài Scarborough, giúp thế hệ hiện tại hiểu rõ hơn về cách con người từng chuẩn bị và ứng phó với mối đe dọa hạt nhân.