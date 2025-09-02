Theo bác sĩ Trương Minh Chí (chuyên khoa huyết học - ung thư), cơ thể không khỏe thường được khuôn mặt báo hiệu trước. Khi sắc mặt xấu đi, màu da thay đổi hoặc mí mắt sưng, mọi người cần đặc biệt lưu ý.

Bác sĩ Trương chia sẻ, nhờ quan sát sắc mặt, ông từng phát hiện đồng nghiệp mắc ung thư đại tràng. “Một lần đi thang máy, tôi thấy sắc mặt đồng nghiệp tối sạm, nghi ngờ hệ tiêu hóa có vấn đề nên khuyên nội soi đại tràng. Kết quả đúng là ung thư đại tràng”, ông nói.

Trên kênh cá nhân, bác sĩ Trương cho biết, thông thường chỉ cần bệnh nhân bước vào phòng khám, ông có thể phần nào nhận định mức độ bệnh. Ông nhấn mạnh khám lâm sàng rất quan trọng vì chỉ qua quan sát khuôn mặt, bác sĩ có thể phát hiện manh mối bệnh lý.

Ông dẫn chứng một người đến khám vì mặt vàng, lo gan có vấn đề, dù đi nhiều khoa vẫn không tìm ra nguyên nhân. Quan sát kỹ, bác sĩ phát hiện bệnh nhân ăn chay, thiếu sắt khiến da trắng bệch. Lưỡi đỏ hơn bình thường và nhẵn, biểu hiện thiếu vitamin B12 - dưỡng chất chủ yếu có trong thực phẩm động vật.

Ung thư đại tràng có nhiều dấu hiệu, bao gồm cả thay đổi trên gương mặt. Ảnh minh họa: China Times

Một số bệnh khác cũng để lại biểu hiện đặc trưng trên khuôn mặt. Người bị ung thư dạ dày thường gầy sút, mặt hốc hác do không ăn được. Ung thư gan gây vàng da, trong khi ung thư phổi có thể làm khối u chèn ép tĩnh mạch chủ trên, khiến máu hồi lưu bị cản trở và gây phù nề mặt.

Bác sĩ Trương kể, một bảo vệ công ty có sắc mặt xấu nhưng không đi khám, hai tuần sau đột tử tại nhà. “Nếu mí mắt xuất hiện phù nề, cần lưu ý nguy cơ liên quan bệnh động mạch vành”, ông khuyến cáo.

Các triệu chứng của ung thư đại tràng

Theo Mayo Clinic, ung thư đại tràng thường tiến triển âm thầm, các triệu chứng có thể khác nhau tùy vào kích thước và vị trí khối u. Ngoài sự thay đổi trên khuôn mặt, những dấu hiệu khác cần chú ý bao gồm:

- Thay đổi thói quen đại tiện kéo dài: Tiêu chảy, táo bón, có máu trong phân...

- Khó chịu dai dẳng ở vùng bụng: Đầy hơi, xì hơi nhiều hoặc đau bụng không thuyên giảm.

- Cảm giác ruột không thể làm trống hoàn toàn: Dù đã đi vệ sinh nhưng vẫn còn cảm giác đầy bụng.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân có thể kèm theo chán ăn, cơ thể suy nhược.

- Yếu và mệt mỏi kéo dài: Tình trạng này có thể do thiếu máu hoặc cơ thể suy yếu vì bệnh lý.

Các triệu chứng trên có thể trùng với bệnh khác như trĩ hoặc hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài hoặc nghiêm trọng hơn, cần đi khám ngay. Phát hiện sớm ung thư đại tràng sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tỷ lệ sống sót, vì vậy việc nhận biết dấu hiệu là rất quan trọng.