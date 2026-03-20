Công xưởng “3 không” và chiêu “mượn danh” công ty dược mỹ phẩm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả gắn mác Thái Lan, Mỹ… quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong khu dân cư ở phường Tân Tạo.

5 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Từ công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn. Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) cầm đầu.

Tại hiện trường, hàng chục nhân công đang pha trộn, sang chiết hóa chất trong điều kiện vệ sinh kém. Cơ quan công an niêm phong hơn 10.000 sản phẩm thành phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline...

Một loại mỹ phẩm giả. Ảnh: CA

Dù bao bì in các dòng chữ “Made in USA”, “Made in Thailand”, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp pháp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kg hóa chất, kem nền không nhãn mác cùng hàng nghìn tem nhãn giả được chuẩn bị để dán lên sản phẩm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn cung nguyên liệu từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành.

Theo cơ quan công an, doanh nghiệp này có giấy phép sản xuất và hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp pháp. Tuy nhiên, Nhã đã lợi dụng máy móc, kinh nghiệm sẵn có để sản xuất trái phép các loại kem kích trắng theo đặt hàng của Nương.

Hàng hoá thành phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CA

“Do sản phẩm chính hãng khó tiêu thụ, các đối tượng đã sản xuất hàng giả mang nhãn hiệu đang được ưa chuộng như Olay, Vaseline… để thu lợi bất chính”, đại diện cơ quan điều tra cho biết.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Nhã tìm cách tẩu tán hàng hóa nhưng bị ngăn chặn. Khám xét Công ty Hikachi, công an thu giữ thêm số lượng lớn vỏ hũ và sản phẩm chưa hoàn thiện, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Lợi nhuận "khủng" trên sức khỏe người dùng

Theo lời khai, quy trình từ sản xuất đến phân phối được khép kín. Mỗi thùng 120 hũ có giá khoảng 1,3 triệu đồng, tương đương hơn 10.000 đồng mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi dán nhãn mác ngoại và đánh vào tâm lý “sính ngoại”, “trắng nhanh”, các sản phẩm được bán ra với giá cao gấp nhiều lần.

Máy móc và công nghệ để biến kem trộn thành hàng mỹ phẩm mang mác Mỹ, Thái Lan. Ảnh: CA

Từ năm 2025 đến nay, đường dây đã tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm ra thị trường, thu lợi bất chính ước tính nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, những quảng cáo về hiệu quả “tức thì” khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy, đối diện nguy cơ tổn hại da và nhiễm hóa chất từ các sản phẩm không được kiểm định.

Nguyên vật liệu sản xuất mỹ phẩm giả mà Công an thu giữ. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 5 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”; các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân thận trọng với các sản phẩm “siêu trắng” giá rẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.