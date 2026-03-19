Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào trưa 19/3 trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TPHCM.

Xe tải mang BKS 51D-27347 lưu thông trên đường Đặng Thúc Vịnh, hướng về cầu Rạch Tra. Khi đến khu vực giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Pha, tài xế bất ngờ điều khiển xe tải đi vào làn đường ngược chiều.

Chỉ vài giây sau, chiếc xe mất kiểm soát, lao mạnh lên vỉa hè và tông vào một sạp trái cây lớn. Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ khung sắt và bạt che của cửa hàng đổ sập, nhiều thùng hàng hóa văng tung tóe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NT

Đầu xe tải bị hư hỏng nặng. Ảnh: NT

Một nhân chứng kể lại: "Tôi đang đứng gần đó thì nghe tiếng động rất lớn. Rất may lúc đó trong sạp không có khách, chủ sạp kịp chạy ra phía sau nên không ai bị thương".

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng, cabin biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn. Chiếc xe nằm giữa đống đổ nát của sạp trái cây.

Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp cùng lực lượng CSGT tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.