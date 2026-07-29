Trưa 29/7, Công an phường Thông Tây Hội (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong phòng trọ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10h ngày 29/7, người dân sinh sống tại khu nhà trọ trên đường số 14, phường Thông Tây Hội, thấy căn phòng ở tầng trệt có dấu hiệu bất thường. Khi mở cửa vào kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một người đàn ông (khoảng hơn 30 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc ngay lập tức được trình báo tới cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.