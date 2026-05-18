Ngày 18/5, Công an phường Long Bình (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân một thanh niên tử vong bên trong khuôn viên khu chung cư nằm trên đường Nguyễn Xiển.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, cư dân sinh sống tại đây nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khu vực chân tòa nhà. Khi đến kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện nam thanh niên đã tử vong, nằm trong khuôn viên sát vỉa hè tuyến đường nội khu chung cư.

Nghi vấn nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong nên người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 18 tuổi, sống tại tòa nhà chung cư trên.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.