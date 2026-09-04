Ngày 4/9, thông tin từ Thanh tra tỉnh An Giang, theo Kết luận thanh tra số 22/KL-TTT ngày 10/8 về việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dư dôi sau sắp xếp, khu đất tại số 305A đường Điện Biên Phủ phường Xuân Hòa (trước đây là phường Võ Thị Sáu, Quận 3) TPHCM có diện tích 389,6m².

Khu đất trước đây thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quản lý. Năm 2010, UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) thu hồi, giao Sở Tài chính quản lý, sau đó giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh (năm 2012). Từ tháng 3/2014, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang được giao quản lý để làm trạm liên lạc công vụ.

Phòng liên lạc biến thành trung tâm y khoa

Tháng 5/2016, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, với mục đích làm văn phòng liên lạc.

Đây được xem là khu đất vàng tại khu vực trung tâm TPHCM - Ảnh: Saigon Medic

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau, ngày 29/7/2016, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Vinamedic để xây dựng công trình cao tầng trên khu đất nhằm khai thác kinh doanh, thời gian hợp tác 50 năm.

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, phía Văn phòng UBND tỉnh được nhận khoản lợi nhuận cố định 984 triệu đồng/năm trong 10 năm đầu. Doanh nghiệp đồng thời phải bố trí một tầng làm nhà khách của UBND tỉnh Kiên Giang tại TPHCM.

Tháng 11/2016, khu đất được bàn giao cho Vinamedic thực hiện dự án. Đến ngày 31/12/2019, Công ty CP Vinamedical, công ty con của Vinamedic, tiếp tục được giao tham gia đầu tư và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Tháng 11/2020, Sở Xây dựng TPHCM cấp giấy phép xây dựng công trình gồm 3 tầng hầm và 10 tầng nổi. Thực tế, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng khoảng tháng 8/2024 với 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, đến tháng 11/2024 vận hành với tên gọi Trung tâm Y khoa Sài Gòn.

Đến cuối năm 2025, tổng chi phí đầu tư dự án được xác định hơn 121,7 tỷ đồng. Sau khi công trình hoạt động, doanh nghiệp chỉ bố trí 2 phòng tại tầng 9 làm văn phòng đại diện của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Chi 70 triệu đồng/tháng cho Văn phòng UBND tỉnh không chứng từ

Điểm đáng chú ý trong kết luận thanh tra là khoản tiền doanh nghiệp chi hỗ trợ cho phía Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang trong quá trình hợp tác.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2019, trong 41 tháng, Công ty Vinamedical chi hỗ trợ 70 triệu đồng/tháng cho Công đoàn Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang bằng tiền mặt, không có chứng từ.

Đến tháng 4/2020, doanh nghiệp có văn bản đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Một số cá nhân liên quan xác nhận biết chủ trương hợp tác và có người nhận khoản tiền 70 triệu đồng/tháng, nhưng không nhớ cụ thể thời gian. Khoản tiền này không được phản ánh vào sổ sách kế toán của công đoàn, không đưa vào ngân sách nhà nước mà được mở sổ theo dõi riêng, sử dụng cho các hoạt động như truyền thống, thể thao, lễ 8/3, 20/10 và Tết.

Do hồ sơ, sổ sách liên quan không đầy đủ, đoàn thanh tra chưa đủ cơ sở xác định tổng số tiền doanh nghiệp đã hỗ trợ trong giai đoạn này.

Thanh tra tỉnh An Giang cho rằng việc thu, quản lý và sử dụng khoản tiền ngoài hệ thống sổ sách có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và lập quỹ trái phép.

Hợp tác sai quy định, dự án vẫn đang hoạt động

Theo kết luận thanh tra, việc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang mang tài sản công đi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh là vi phạm Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Việc Văn phòng UBND tỉnh (là cơ quan Nhà nước) tiếp tục ký các phụ lục hợp đồng cũng chưa đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Việc tự ý chuyển mục đích từ văn phòng liên lạc sang trung tâm y khoa đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Khu đất và tài sản tại 305A Điện Biên Phủ được cấp cho Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang để làm văn phòng liên lạc nhưng lại được hợp tác với doanh nghiệp xây dựng, khai thác trung tâm y khoa là sử dụng tài sản nhà nước, đất không đúng mục đích.

Việc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đứng tên trên giấy phép xây dựng cũng được xác định chưa phù hợp quy định.

Ngày 17/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì cuộc họp và kết luận yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh làm việc với Công ty CP Vinamedical để chấm dứt hợp đồng hợp tác, khôi phục công năng đúng mục đích.

Đầu năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Vinamedic chấm dứt hợp đồng, khôi phục công năng và bàn giao lại nhà, đất. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, Công ty Vinamedical vẫn sử dụng cơ sở nhà, đất 305 Điện Biên Phủ.

Thanh tra tỉnh An Giang xác định trách nhiệm thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, Chánh Văn phòng cùng những cá nhân tham mưu, giúp việc trong giai đoạn 2016-2020. Cơ quan thanh tra kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục làm việc với Vinamedic và Vinamedical để chấm dứt hợp đồng.

Hiện Thanh tra tỉnh An Giang đã chuyển thông tin đến công an để xem xét, xử lý việc ký hợp đồng hợp tác không đúng quy định và việc tiếp nhận, sử dụng khoản tiền 70 triệu đồng/tháng không phản ánh qua sổ sách kế toán công đoàn, ngân sách nhà nước.

Thanh tra cũng lưu ý công trình đã hoàn thành với tổng mức đầu tư lớn và Trung tâm Y khoa Sài Gòn đang hoạt động ổn định, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Vì vậy, việc xử lý hợp đồng cần được rà soát toàn diện tính pháp lý, đánh giá các quyền và nghĩa vụ phát sinh; xác định thiệt hại của Nhà nước (nếu có) để có phương án xử lý theo quy định.