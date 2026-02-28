Tối 28/2, trao đổi với VietNamNet, bà Phan Thị Lý - Chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết, trên địa bàn xã vừa phát hiện một thai phụ cùng con gái tử vong dưới hồ nước.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/2, trong lúc gia đình đi làm rẫy, chị H.B.K. (19 tuổi, trú buôn Kdoh, xã Ea Tul) ở nhà cùng con gái 4 tuổi.

Khoảng 10h cùng ngày, chị H.B.K. bất ngờ nhắn tin chào tạm biệt chị gái nhưng không nói rõ đi đâu. Sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện hai đôi dép cùng một chiếc áo khoác để lại trên bờ hồ, cách nhà chị K. khoảng 1km.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Đến rạng sáng 28/2, thi thể chị H.B.K. và con gái được tìm thấy dưới hồ nước. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị K. đang mang thai khoảng 21 tuần.