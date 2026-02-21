Chiều 21/2, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã xác nhận thông tin trên.

Khu vực phát hiện thi thể bé gái. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày (mùng 5 Tết), người dân phát hiện thi thể bé gái ở hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen) nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, xác định danh tính nạn nhân là cháu Trịnh A.T. (SN 2018, trú phường Thành Sen).

Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình bé T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ của T. không sống với cháu nên bé gái ít nhận được sự quan tâm của gia đình. Người dân cho rằng cháu T. đã rơi xuống hồ từ mấy ngày trước.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.