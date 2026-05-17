Tây Ninh:

Chiều 17/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp công an, kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy 10 con đà điểu phát hiện trên Quốc lộ 62.

Việc này được thực hiện do không xác định được nguồn gốc đà điểu và không có người đến nhận, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch.

Trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, người dân sống gần khu vực kênh 7 Thước (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) phát hiện đàn đà điểu trên. Tại hiện trường, 6 con đã chết và nằm la liệt dọc tuyến đường.

Đà điểu chết nằm bên Quốc lộ 62. Ảnh: HC

4 con đà điểu còn sống sót hoảng loạn chạy trên đường rồi lao vào vườn một nhà dân. Ngay sau đó, người dân xung quanh chủ động vây bắt, quản lý và trình báo đến cơ quan công an.

Theo ghi nhận, mỗi con đà điểu nặng từ 50kg trở lên, có con đạt gần 70kg.

Đà điểu còn sống hoảng loạn di chuyển trên Quốc lộ 62. Ảnh: HC