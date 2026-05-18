Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Thới lập hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Công (SN 1995) và Nguyễn Quang Minh (SN 1996) về hành vi tạt chất bẩn vào nhiều nhà dân.

Trước đó, ngày 16/5, chị Trần Cẩm T. (SN 2006) đến Công an phường Bình Thới trình báo việc nhà riêng bị các đối tượng lạ mặt tạt chất bẩn vào sáng cùng ngày.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Thới phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Công và Minh là hai người điều khiển xe máy thực hiện hành vi trên.

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng vụ án, công an xác định rạng sáng 16/5, Công và Minh còn thực hiện thêm 2 vụ tạt sơn pha mắm tôm vào nhà dân trên địa bàn phường Chợ Lớn và phường Hòa Hưng (TPHCM).

Tại cơ quan công an, Công và Minh thừa nhận hành vi tạt chất bẩn tại 3 địa điểm nêu trên.

Bước đầu, Nguyễn Chí Công khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn phát sinh trong quá trình giao dịch, mua bán xe ô tô giữa Công và anh Trương Nguyễn B. Để dằn mặt đối phương, Công đã rủ Minh mang sơn pha mắm tôm đi khủng bố tinh thần nhà người thân của anh B.

Qua vụ việc này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp trong các giao dịch dân sự, mua bán tài sản cần giữ bình tĩnh, giải quyết bằng con đường thương lượng hoặc đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

Tuyệt đối không sử dụng các hành vi đe dọa, hủy hoại tài sản hoặc gây rối trật tự công cộng. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.