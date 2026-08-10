Lực lượng chức năng khai quật lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận (Lâm Đồng). Ảnh: N.X

Chiều 10/8, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật và ảnh chân dung trong một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Cụ thể, khi khai quật phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898 để lấy mẫu phục vụ giám định ADN, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng hai chai dầu gió.

Bên trong ví có nhiều ảnh chân dung, trong đó có một bức chụp nam thanh niên đội mũ cối và một bức chụp nữ thanh niên. Nhiều ảnh đã hoen ố theo thời gian, gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Các di vật tìm thấy trong mộ liệt, trong đó có nhiều ảnh chân dung và hai chai dầu. Ảnh: N.X

Theo nhận định ban đầu, những bức ảnh có thể liên quan đến các liệt sĩ an nghỉ trong phần mộ. Chiếc ví cùng các bức ảnh là những manh mối giúp lực lượng chức năng rà soát, đối chiếu thông tin, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm thêm dấu vết để xác định danh tính người đã hy sinh và thân nhân.

Thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai khai quật, lấy mẫu, số hóa và lưu trữ thông tin hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 10/11 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là địa điểm cuối cùng. Đây là nghĩa trang lớn nhất tỉnh, với gần 9.000 phần mộ, trong đó hơn 3.400 phần mộ cần lấy mẫu để phục vụ xác định danh tính.

Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8, sớm hơn kế hoạch gần ba tháng..