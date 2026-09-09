Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát thông báo tìm thân nhân của một nam thanh niên tử vong, trôi dạt trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/9, người dân sinh hoạt dọc bờ sông khu vực bến phà Thanh Đa (công viên Lô 1 Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới) phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên mặt nước sông Sài Gòn nên lập tức báo công an.

Vị trí nơi phát hiện xác chết nổi trên sông Sài Gòn. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng từ 25-30. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun cổ bẻ màu đen, quần thun ngắn màu đen.

Đặc biệt, phía sau lưng nạn nhân có một hình xăm kích thước lớn, phủ kín phần lớn vùng lưng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, xin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.