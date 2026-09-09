Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp Công an phường Chiềng Sinh điều tra, xác minh vụ phát hiện thi thể thai nhi tại Khu liên hợp xử lý rác thải TP Sơn La.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9, nhân viên làm nhiệm vụ tại khu vực nhà phân loại rác phát hiện một túi nilon màu đen được buộc kín, nằm trên dây chuyền xử lý rác. Khi kiểm tra, bên trong túi có thi thể một thai nhi nam.

Cơ quan công an cho biết thi thể dài khoảng 50cm, sải tay 45cm. Phần rốn còn nối với dây nhau thai dài 72cm, đầu còn lại nối với bánh nhau thai màu đỏ sẫm, kích thước khoảng 15x15cm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang xác minh nguồn gốc túi nilon và các tình tiết liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nếu phát hiện trường hợp hoặc dấu hiệu nghi vấn liên quan vụ việc.

Thông tin có thể cung cấp cho Trung tá Vì Biên Cương, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, số điện thoại 096.483.8848; hoặc Trung tá Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng Công an phường Chiềng Sinh, số 0349.840.888.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.