Ngày 25/2, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc hai nam giới tử vong dưới kênh Tàu Hủ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên kênh Tàu Hủ. Ảnh: TN

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM (PC07), vào khoảng hơn 18h ngày 23/2, đơn vị nhận được tin báo về một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực kênh Tàu Hủ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PC07 đã nhanh chóng huy động ca nô cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân và bàn giao cho công an địa phương để xử lý theo quy định.