Sáng 21/5, Công an xã Tuyên Quang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong chòi tạm cạnh chùa.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: H.N

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân ngửi thấy mùi hôi tỏa ra từ chòi tạm bên cạnh một ngôi chùa ở thôn Phú Hưng, xã Tuyên Quang nên đến kiểm tra.

Tại đây, họ phát hiện một thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Tuyên Quang nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông C., người địa phương.

Theo người dân, ông C. không có nơi ở cố định. Vài năm trước, thấy hoàn cảnh ông C. khó khăn, nhà chùa cho ông dựng chòi tạm để có chỗ ở và mưu sinh.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã liên hệ, bàn giao thi thể ông C. cho người thân lo hậu sự.