Ngày 21/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho biết khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai thi thể trôi dạt trên biển.

Cụ thể, hai thi thể gồm một nam, một nữ (chưa rõ danh tính), khoảng 38-45 tuổi, được phát hiện tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: Đội cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh

Ông Tài cho biết thêm, thời điểm phát hiện, thi thể nam giới mặc quần đùi, áo cộc tay màu xanh; thi thể nữ mặc áo cộc tay, quần đùi đen, trên người đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

Theo nhận định ban đầu của ông Tài, đây có thể là một đôi vợ chồng gặp nạn khi đi biển đánh bắt hải sản.

"Hiện hai thi thể đã được bàn giao cho chính quyền phường Hạ Long và Hà Tu để xác minh danh tính, tìm thân nhân”, Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn thông tin.

