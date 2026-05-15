Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, chiều 14/5, tổ công tác của Trạm CSGT đường thủy Cây Khô thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM trong quá trình tuần tra trên tuyến rạch Hiệp Ân (đoạn ven bờ kè khu dân cư Thanh Niên, ấp 99, xã Nhà Bè) đã phát hiện một thi thể trôi trên rạch trong tư thế úp mặt xuống nước.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Công an xác định, thi thể trong tình trạng phân hủy là nam giới, khoảng 30–35 tuổi, cao khoảng 1,65m, dáng người trung bình, tóc ngắn màu đen, mặc quần thun ngắn màu đen.

Đáng chú ý, nạn nhân có nhiều hình xăm phủ kín hai tay, hai chân và lưng với các họa tiết như Samurai, rồng, hoa mẫu đơn...

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm như trên liên hệ Đội 3 – Tổ Nhà Bè, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), tại số 335 đường Nguyễn Bình, ấp 43, xã Nhà Bè, TPHCM hoặc qua số điện thoại 0963.230.988 gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn để trình báo.