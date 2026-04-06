Ngày 6/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (56 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau gần 4 ngày mất liên lạc. Nạn nhân được phát hiện tại khu vực lèn Rỏi, gần chùa Tân Kỳ.

Trực tiếp tham gia tìm kiếm, anh Nguyễn Quân Dũng (trú xã Nghi Lộc) cho biết, ông Dương được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm ông Dương. Ảnh: N.Q.D

Khoảng 6h ngày 3/4, ông Dương xin nghỉ làm tại xưởng điêu khắc lăng mộ rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Đến trưa cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phát hiện xe máy của ông tại khu vực chùa Tân Kỳ. Ngay sau đó, hàng trăm người gồm công an, lực lượng quân sự xã và người dân được huy động, sử dụng flycam khoanh vùng, tìm kiếm tại khu vực phía sau chùa và các vùng lân cận.

Các tổ công tác đồng thời mở rộng tìm kiếm vào khu vực hang động, vách núi và rừng rậm có địa hình hiểm trở.

Theo gia đình, ông Dương làm nghề điêu khắc mộ, ít khi nghỉ việc; trước khi rời đi không có biểu hiện bất thường, cũng không mang theo tiền hay giấy tờ tùy thân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.