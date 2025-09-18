Chiều 18/9, người dân phường Khương Đình (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trên dải phân cách đường Nguyễn Xiển.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30, người dân đi ngang qua tuyến đường này ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi tiến lại gần, họ phát hiện xác một người đàn ông nên lập tức báo cơ quan công an.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Lãnh đạo Công an phường Khương Đình xác nhận, nạn nhân là nam giới, đã tử vong khoảng 3-4 ngày trước khi được phát hiện. Bước đầu nhận định, nhiều khả năng đây là người vô gia cư, sống lang thang.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.