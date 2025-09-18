Tối 17/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cafe bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cafe trong Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cafe.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cafe của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, một người đàn ông trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu.

Anh Đ., nhân viên thu ngân và cũng là con trai ông M., đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn, ù tai và đau nhức vùng mặt bên trái. Hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy sau khi ra tay, người đàn ông này còn hô lớn “thôi, thôi, thôi” trước khi cả nhóm rời quán.

Cũng theo ông M., khoảng 17h cùng ngày, ông nhận tin con trai bị hành hung, vội vã tới quán thì thấy con trong tình trạng mệt mỏi, không thể làm việc. Gia đình phải đưa anh Đ. đi bệnh viện để chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe.

“Con tôi vốn hiền lành, ngoan ngoãn. Khi xem lại camera chứng kiến cảnh con bị đánh như vậy, tôi rất xót xa và bức xúc”, ông M. chia sẻ.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Vĩnh Tuy.

Người đàn ông ở giữa trực tiếp hành hung nam thu ngân quán cafe ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip

Khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của người đàn ông và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

“Đi uống cafe mà hành xử như xã hội đen. Cần phải xử thật nặng để răn đe” một tài khoản bình luận.

Sáng 18/9, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.