Anh N.M.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) - nhân viên của quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), người bị hành hung trong clip lan truyền trên mạng xã hội cho biết, anh vẫn chưa thể ăn uống, vẫn đang phải nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Anh Đ. kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9. Khi đó, một nhóm khoảng 5-6 người, dường như lần đầu đến quán cà phê của gia đình anh dùng dịch vụ. Trong nhóm có hai người thản nhiên hút thuốc, dù quán đã treo biển thông báo: “Khách hàng vui lòng không hút thuốc lá”.

Anh Đ. bị người đàn ông đánh ngã xuống sàn. Ảnh cắt từ clip

“Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, tôi thấy một người giơ tay ra hiệu và người cùng nhóm tiến thẳng vào quầy thu ngân rồi hành hung tôi”, anh Đ. chia sẻ.

Cũng theo anh Đ., do sự việc diễn ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh khiến anh ngã xuống sàn, choáng váng. Một nhân viên khác trong quán vội chạy tới can ngăn. Chỉ đến khi người đàn ông trong nhóm giơ tay ra hiệu và hô lớn “thôi, thôi, thôi” thì hành vi côn đồ mới dừng lại.

Sau đó, anh Đ. được bố - cũng là chủ quán cà phê - đưa tới bệnh viện quốc tế gần đó để chụp chiếu. Do bệnh viện không còn giường trống, sau khi có kết quả kiểm tra, anh phải về nhà để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe. “Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn đau đầu, ù tai, sưng một bên má và chưa thể ăn uống”, anh Đ. chia sẻ.

Người đàn ông ở giữa trực tiếp hành hung nam nhân viên của quán cà phê. Ảnh cắt từ clip

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên quán cà phê bị đánh vì nhắc khách tuân thủ quy định cấm hút thuốc.

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong Khu đô thị Times City. Nạn nhân là anh N.M.Đ. (28 tuổi), con trai ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi), chủ quán cà phê.

Theo lời ông M., khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào quán cà phê của gia đình. Dù quán đã treo biển “Cấm hút thuốc lá”, có người trong nhóm vẫn thản nhiên châm thuốc, khiến nhiều khách khác khó chịu.

Ông M. cho biết, anh Đ. đã hai lần nhắc nhở khách với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục hút. Đến lần thứ ba, anh Đ. kiên quyết yêu cầu khách tuân thủ quy định rồi quay về quầy thu ngân.

Bất ngờ, một người đàn ông trong nhóm tiến đến, tung hai cú đấm vào mặt anh Đ. khiến nạn nhân choáng váng, ngã xuống sàn.

Gia đình anh Đ. đã trình báo toàn bộ sự việc tới Công an phường Vĩnh Tuy.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy – xác nhận đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.