Sáng 30/4, ngay sau khi phát hiện thi thể nam giới trên sông Tích, người dân xã Kiều Phú đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Khu vực phát hiện thi thể nam giới. Ảnh: A.T.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức trục vớt thi thể để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phùng Huy Diễn, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang khẩn trương khám nghiệm tử thi, xác minh độ tuổi, danh tính và quê quán của nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.