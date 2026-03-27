Ngày 27/3, thông tin từ UBND xã Quang Thiện (Ninh Bình) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương khi đi qua đoạn đường xóm 1 Như Hòa, xã Quang Thiện, đã bất ngờ phát hiện chiếc xe máy chở theo thùng để hàng nằm dưới bờ mương.

Chiếc xe máy cùng thi thể nam shipper được phát hiện dưới mương nước

Thấy vậy, người dân đã trình báo chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện một thi thể nam giới dưới mương nước.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.K.D. (SN 2001, quê xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình). Cơ quan công an đã liên hệ với người nhà đến xác nhận người thân và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng xác định nạn nhân làm nghề shipper (giao hàng nhanh) trên địa bàn.