Ngày 24/3, Công an xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) phát đi thông báo tìm thân nhân một nam giới đã tử vong, chưa xác định được danh tính.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân nằm bên bờ sông. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h20 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế nằm ngửa tại khu vực bờ sông thuộc thôn Thanh Giang 1, xã Phan Rí Cửa.

Ngay sau đó, Công an xã đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, tử vong trong tư thế nằm ngửa, duỗi thẳng bên bờ sông. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần thun dài màu đen, áo thun tay dài màu đen và đeo khẩu trang dưới cằm.

Công an xã Phan Rí Cửa kêu gọi người dân, nếu là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân, liên hệ cơ quan công an qua số điện thoại 02523.854.113 hoặc trực tiếp đến trụ sở để phối hợp xác minh, hỗ trợ các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.