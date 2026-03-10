Sáng 10/3, một số người dân di chuyển trên quốc lộ 20 khi qua chân đèo Chuối (thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã phát hiện dưới vực sâu khoảng 4m có một nam thanh niên bất động cùng chiếc xe máy tay ga.

Nhận tin báo của người dân, Công an xã Đạ Huoai tới hiện trường kiểm tra, xác định nam thanh niên đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: N.X

Theo cơ quan chức năng, nam thanh niên trên là T.T.T. (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), sinh viên một trường đại học ở TPHCM.

Thông tin xác minh từ gia đình cho thấy, rạng sáng 8/3, nam sinh viên một mình điều khiển xe máy trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt về TPHCM. Trong quá trình di chuyển đến khu vực chân đèo Bảo Lộc (xã Đạ Huoai 2), nam sinh vẫn chụp ảnh dọc đường gửi cho gia đình và bạn bè.

Khoảng 1 giờ sau, gia đình mất liên lạc với nam sinh này nên đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Hiện tại, lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.