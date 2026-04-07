Ngày 7/4, thông tin từ lãnh đạo phường Quy Nhơn cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện em Hoàng Đức An H. (SN 2008, trú tại phường Pleiku, Gia Lai) vào lúc 4h25 cùng ngày.

Thi thể nạn nhân tự nổi lên ngay tại vị trí gặp nạn, nơi mà gần hai ngày qua lực lượng chức năng đã tập trung và dùng nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng không thấy.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án tìm kiếm. Ảnh: Đức Phương

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/4, sau khi dự thi đánh giá năng lực, các em Nguyễn Thanh S., Hoàng T., V.H.Q., Nguyễn Nguyên H., T.N.M., Hoàng Đức An H. (cùng sinh năm 2008, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) đi tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm, em Nguyễn Nguyên H. và Hoàng Đức An H. không may bị đuối nước. Sau đó, em Nguyên H. đã được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu, còn em An H. bị sóng cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm. Người dân dùng tàu cá quét lưới, dùng flycam bay rà sát mặt nước để tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả.

Tàu cá dùng lưới quyét nhiều giờ liền nhưng không tìm thấy nạn nhân. Ảnh: Đức Phương

Suốt thời gian em An H. mất tích, gia đình, người thân và bạn bè luôn túc trực trên bờ, mong sớm tìm thấy em để đưa về với gia đình. Nhiều người không giấu được sự xót xa.

Hiện gia đình nạn nhân đang làm thủ tục để đưa thi thể nam sinh về mai táng.