Sáng 8/6, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong, được phát hiện tại phường Bắc Nha Trang.

Trước đó, vào ngày 7/6, người dân đi qua khu vực bụi cây ven đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc tổ 14 Đường Đệ, phát hiện thi thể một người đàn ông trong tình trạng cháy sém toàn thân. Bên cạnh nạn nhân có một xe máy tay ga mang biển số Khánh Hòa.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: X.N

Nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông L.Q.T. (SN 1986, trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Cơ quan chức năng đã liên hệ, làm việc với gia đình nạn nhân.

Theo người thân, trưa 6/6, ông T. rời khỏi nhà rồi tắt điện thoại, khiến gia đình không thể liên lạc. Người thân sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả cho đến khi nhận tin ông tử vong.

Ngoài ra, gia đình cho biết thời gian gần đây ông T. gặp khó khăn về tài chính, được cho là nợ tiền nhiều người và từng hỏi vay một số người quen nhưng không thành.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.