Trưa 2/4, Công an phường Bà Rịa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới tại bờ sông Dinh.

Khu vực sông Dinh, nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, một số người dân đang nghỉ trưa bên bờ sông Dinh (đoạn thuộc phường Bà Rịa) đã phát hiện một thi thể nam giới dạt vào mép sông. Sau đó, người dân đưa thi thể lên bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm sấp, mặc áo dài tay trắng và quần thun dài sọc đen. Người này khoảng 50-60 tuổi, có dấu hiệu đã tử vong nhiều ngày trước. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.