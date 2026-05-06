Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do uống nhiều rượu bia từ sáng qua (5/5) nên không làm chủ được hành vi.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm rồi bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn.

Sau đó, Hoàng dùng rựa chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đồn, khiến Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng dẫn đến đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Nghe tiếng hô hoán, các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực lập tức có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa Đại úy Hoài đi cấp cứu, đồng thời tổ chức truy bắt. Chỉ sau thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước.

Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, đối tượng đã thực hiện hành động liều lĩnh nói trên. ​

Theo bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Đại úy Hoàng Trung Hoài được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và đồng thời thực hiện nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, ca nối bàn chân đặc biệt phức tạp do vết thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều mạch máu và gân cơ. Bệnh viện trước mắt chỉ thực hiện nối các mạch máu chính để duy trì sự sống cho bàn chân. Sau đó, các bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế đã ra hỗ trợ xuyên đêm để hoàn thành ca ghép.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.