Chiều 6/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Trung Tâm cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ vụ một phụ nữ tử vong tại nhà ở tổ 4.

Nạn nhân là bà L.T.B. (69 tuổi), sống cùng hai người con. Theo lãnh đạo phường, cả hai người con của bà B. đều gặp vấn đề về nhận thức, gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội của địa phương.

Căn nhà bà B. sống cùng hai người con tại tổ 4, phường Trung Tâm. Ảnh: AS

“Bình thường, hàng xóm vẫn quan tâm, hỗ trợ thức ăn cho gia đình. Nhận được thông tin, phường đã chỉ đạo các lực lượng đến hiện trường giải quyết vụ việc”, lãnh đạo UBND phường cho biết.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà B. có thể đã tử vong khoảng 1-2 ngày trước khi được phát hiện. Công an và các lực lượng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AS

Chính quyền địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng cho bà B. sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.