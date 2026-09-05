Chiều 5/9, anh T.S.K. (30 tuổi, ngụ xã Sông Lũy) cùng các công nhân của đội duy tu thuộc một công ty chuyên về phát triển hạ tầng đang dọn dẹp đất đá trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng).

Trong lúc làm việc, anh K. bất ngờ bị một chiếc ô tô mang biển số 30A-740.xx lao tới va chạm mạnh. Cú tông trực diện khiến nam công nhân bị văng xuống khu vực lề đường, chấn thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, kính chắn gió phía trước bị vỡ nát.

Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngay khi phát hiện sự việc, các công nhân đang làm việc cùng nạn nhân đã nhanh chóng chạy đến sơ cứu, đồng thời gọi xe cứu thương đưa anh K. đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Cơ quan chức năng địa phương, CSGT cùng các đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Cùng ngày, ông N.C.Q. (43 tuổi, quê Nghệ An) cùng một người đàn ông khác đang thi công tháo dỡ, di dời phần cổng nhà dân tại hẻm 96 đường Tố Hữu, phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng). Bất ngờ, trụ cổng bê tông đổ sập xuống.

Lúc này, ông Q. liền bỏ chạy nhưng không may bị vấp ngã, mắc kẹt bên dưới khối bê tông đổ sập. Nhiều người có mặt tại hiện trường nhanh chóng tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Q. đã tử vong sau đó.

Công an cùng các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.