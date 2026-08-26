Khoảng 9h30 ngày 26/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền 3 người mất tích tại khu vực đập tràn Tân Thái, tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, cho biết thi thể được tìm thấy là anh Đ.B.L. (SN 1983, trú phường Linh Sơn, Thái Nguyên).

Nạn nhân được phát hiện tại khu vực tìm kiếm sau nhiều giờ các lực lượng chức năng tổ chức rà soát, tìm kiếm trên sông và khu vực xung quanh đập tràn.

Lực lượng công an, quân sự cùng các đội cứu hộ, cứu nạn đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ lật thuyền ở đập tràn Tân Thái. Ảnh: Đ.B

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B. (SN 1990), D.V.H. (SN 1987), D.V.V. (SN 2003) và Đ.B.L. (SN 1983), cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. may mắn dạt được vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Ba người còn lại gồm D.V.B., D.V.V. và Đ.B.L. mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm, tập trung tại khu vực đập tràn Tân Thái và các khu vực nước chảy, có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.