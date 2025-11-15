Truyền thông tạo sức bật nông thôn mới

Xã Trung Hiệp (Vĩnh Long) được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Tân An Luông, Trung Chánh và Trung Hiệp, vốn đều có nền tảng tốt về xây dựng nông thôn mới.

Sau sáp nhập, kế thừa hệ thống hạ tầng, kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xã Trung Hiệp đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định.

Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, phân công cấp ủy phụ trách từng lĩnh vực, cán bộ thực hiện theo hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được triển khai thường xuyên, sâu rộng, hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa của chương trình. Các hoạt động như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường, gắn đèn đường, trồng hoa hai bên đường… đã tạo sự đồng thuận, khuyến khích nhân dân chủ động tham gia xây dựng địa phương.

Người dân không chỉ đóng góp công sức và vật chất xây dựng các công trình, dự án mà còn tích cực phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình tiêu biểu đã xuất hiện như: sản xuất giống lúa chất lượng cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng vịt, xây dựng cổng an ninh trật tự, tập thể cùng xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp…

Trong thực hiện tiêu chí môi trường, người dân tại các ấp đã chủ động phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc cây xanh, vệ sinh cảnh quan và trồng hoa trên các tuyến đường, góp phần làm nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Kiểm tra, giám sát và đảm bảo chất lượng thực hiện

UBND xã Trung Hiệp duy trì chế độ kiểm tra, giám sát liên tục trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xã thường xuyên phối hợp với các tổ công tác chuyên môn để rà soát, chuẩn hóa hồ sơ minh chứng và kết quả thực hiện theo hướng dẫn mới của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đều nêu cao trách nhiệm, giám sát lẫn nhau, đảm bảo việc triển khai các công trình phúc lợi, dự án xã hội đạt chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả.

Đồng thời, công tác dân vận, vận động nhân dân được tăng cường: các buổi họp ấp, hội nghị tuyên truyền, các chiến dịch “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuần lễ vệ sinh môi trường”, phối hợp các hội đoàn thể đã tạo ra sự đồng thuận, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức tự quản của người dân. Qua đó, dân không chỉ tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn tự giác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến nay, xã Trung Hiệp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt 100% theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh. Cụ thể, xây dựng 4 tuyến đường với tổng chiều dài 13,168 km, đạt 100%; 100% hộ dân sử dụng điện; 99,86% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 99,23% hộ gia đình có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố; 100% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; 98,39% hộ dùng công trình cấp nước tập trung; 20 hộ nghèo (0,27%) và 127 hộ cận nghèo (1,7%).

Tại buổi kiểm tra tiêu chí xã nông thôn mới năm 2025 mới đây, ông Châu Văn Hòa – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về mục đích, ý nghĩa chương trình; rà soát các chỉ tiêu kinh tế – xã hội còn thấp để dồn lực thực hiện; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh, xây dựng hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, thương hiệu nông sản, mã số vùng trồng nhằm nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường công tác an ninh trật tự, giám sát việc thực hiện các công trình, bảo đảm sự minh bạch và hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân đối với cơ quan nhà nước.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân và công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xã Trung Hiệp đã đạt được những kết quả toàn diện trong xây dựng nông thôn mới, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.