Lễ khởi động dự án “Phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng)” vừa được tổ chức tại TP. Trà Vinh với dự tham gia của hơn 120 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương tại Trà Vinh và Sóc Trăng, các tổ chức quốc tế, cùng đông đảo cộng đồng, phụ nữ hưởng lợi từ dự án.

Dự án “Phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng)” (gọi tắt là B5) được phê duyệt theo Quyết định 977/QĐ-NBV ngày 31/12/2024 của Bộ Nội vụ. Dự án do Tổ chức Bánh mì cho Thế giới (Bread for the World - BfdW) và Tổ chức ActionAid Quốc tế tài trợ, trị giá 670.000 EUR, tương đương hơn 15,8 tỷ đồng, được Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai từ nay đến năm 2026 tại 6 xã thuộc địa bàn 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Đây là hai trong số các tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu là đó triều cường, xâm ngập mặn, sạt lở đất.

Thông qua 2 hợp phần chính gồm: Nâng cao năng lực của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hỗ trợ Hội Phụ nữ địa phương thực hiện sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự án hướng tới mục tiêu ít nhất 70% phụ nữ tham gia được nâng cao hiểu biết và kỹ năng để có thể góp phần thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đồng thời, 30% phụ nữ tham gia sẽ vận dụng các kiến thức và kỹ năng đã được dự án trang bị để thực hiện các sáng kiến giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho cộng đồng, liên quan an sinh, xã hội, sinh kế cho phụ nữ.

Cụ thể, sẽ có gần 3.000 phụ nữ được hưởng lợi trực tiếp, qua đó góp phần giúp hơn 13.000 người dân được giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.

Tại Lễ khởi động dự án, bà Đinh Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết: Phụ nữ, với vai trò là người vợ, người mẹ, thường là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc gia đình, ứng phó với khó khăn khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực của chị em trong công tác phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế. Nhiều chị em chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin, kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó với thiên tai. Công tác tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai chưa được tổ chức thường xuyên, bài bản, dẫn đến tình trạng người dân dễ quên các biện pháp ứng phó. Bên cạnh đó, sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động phòng chống thiên tai ở cộng đồng còn chưa cao, chưa phát huy được vai trò và tiềm năng to lớn của lực lượng này. Trong bối cảnh đó, dự án B5 ra đời như một giải pháp kịp thời và thiết thực.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, thông qua các hoạt động của dự án như tập huấn, nâng cao năng lực, hỗ trợ các sáng kiến của phụ nữ, chị em sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho bản thân, gia đình và cộng đồng”, bà Minh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV khẳng định: “Dự án B5 không chỉ kế thừa mà còn phát triển sâu rộng các dự án được ActionAid – AFV và các nhà tài trợ quốc tế đã triển khai trước đây, nhằm đảm bảo rằng vai trò của phụ nữ được củng cố và phát huy tối đa trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Huệ Anh