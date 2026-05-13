Trong hai ngày 11-12/5, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Tập huấn, cung cấp thông tin cho 136 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2026 đến từ các xã Phù Lưu, Yên Phú, Thái Sơn và Hàm Yên.

Đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần triển khai hiệu quả Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Huy động người có uy tín tham gia sâu vào công tác truyền thông cơ sở trong triển khai giảm nghèo thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật nhiều chuyên đề thiết thực gắn với đời sống và nhu cầu thông tin của người dân như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2026; các chính sách dân tộc, tôn giáo đang triển khai; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; cùng các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Nội dung tập huấn không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin một chiều mà còn chú trọng nâng cao kỹ năng truyền thông, vận động cho đội ngũ người có uy tín - lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Thông qua đó, các đại biểu được trang bị thêm phương pháp tuyên truyền, kỹ năng nắm bắt và phản hồi thông tin, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân dễ hiểu, sát thực và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, vai trò của người có uy tín càng được phát huy như “cầu nối” quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh thông tin chính thống, họ còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số và kiến thức phát triển kinh tế, qua đó góp phần nâng cao năng lực tiếp cận thông tin - một tiêu chí quan trọng trong giảm nghèo đa chiều.

Thông qua hoạt động tập huấn, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ người có uy tín được nâng lên, từ đó góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận và nâng cao nhận thức cho người dân. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của cộng đồng trong giảm nghèo thông tin, giúp người dân chủ động tiếp cận chính sách, khoa học kỹ thuật và cơ hội phát triển sinh kế.

Việc huy động người có uy tín tham gia sâu vào công tác truyền thông cơ sở cho thấy cách làm linh hoạt, hiệu quả trong triển khai công tác giảm nghèo thông tin ở địa phương, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và hiệu quả.