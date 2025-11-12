Thời gian gần đây, tình trạng chia sẻ clip “nóng” của người khác lên mạng xã hội trở nên đáng báo động. Nhiều đoạn video riêng tư chỉ trong vài giờ đã lan truyền khắp các nền tảng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần và cuộc sống của nạn nhân. Nhiều người chia sẻ với tâm lý tò mò, đùa vui hoặc “hóng chuyện”, mà quên rằng hành vi này xâm phạm quyền riêng tư và có thể bị xử lý hình sự.

Theo các chuyên gia, sự lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cùng tâm lý thiếu ý thức pháp luật đang khiến “bạo lực mạng” trở thành một hình thức xâm hại mới.

Theo luật sư Đinh Thị Nhân (Công ty Luật Mina), việc phát tán, lưu trữ hoặc chia sẻ clip đồi trụy, hình ảnh nhạy cảm mà không được phép của chủ thể là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 326 Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, với hình phạt từ 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 15 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu clip bị phát tán nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người vi phạm có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), với mức án lên tới 5 năm tù. Trong trường hợp thực hiện qua mạng Internet, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Điều 288 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, với mức phạt tiền tối đa 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.

Phát tán clip nhạy cảm có thể phạm vào tội làm nhục người khác. Ảnh minh hoạ.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người phát tán clip nhạy cảm còn phải bồi thường dân sự cho nạn nhân theo Điều 592 Bộ luật Dân sự, gồm chi phí khắc phục thiệt hại, thu nhập bị mất và bù đắp tổn thất tinh thần. Đáng chú ý, người chia sẻ clip cũng có thể bị coi là đồng phạm nếu biết rõ nội dung vi phạm nhưng vẫn lan truyền.

Trong trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi này vẫn có thể bị xử phạt hành chính từ 10–20 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Luật sư nhấn mạnh: “Chỉ một cú nhấp chuột vô ý cũng có thể khiến người dùng mạng bước qua ranh giới pháp luật.”

Đồng quan điểm, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho biết hành vi phát tán hình ảnh người khác mà không được phép, hoặc đưa thông tin hình ảnh sai sự thật trên mạng mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử phạt hành chính theo điểm g, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền 10–20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm hoặc uy tín của người khác.

Trường hợp hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 (Tội làm nhục), Điều 156 (Tội vu khống) hoặc Điều 331 (Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước) của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Nếu clip có tính chất đồi trụy, người lan truyền thông tin này trên mạng xã hội có thể bị xử lý hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự.