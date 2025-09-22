Vụ việc nam học sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) hành hung giáo viên ngay tại lớp học những ngày qua đã gây bức xúc dư luận. Trước đó, clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng một nam sinh lao vào tấn công cô giáo trước mặt nhiều học sinh khác.

Theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường, trước khi xảy ra sự việc 1 ngày, nam sinh đã mang đồ chơi sắc nhọn đến lớp và được cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở cất ở nhà.

Tuy nhiên, hôm sau nam sinh vẫn đem đồ chơi này tới trường. Khi nhìn thấy, giáo viên nghĩ vật nhọn sẽ gây nguy hiểm cho học sinh và đây cũng là vật cấm bị mang tới trường theo nội quy, nên đã tịch thu.

Sau đó, nam sinh có hành vi túm tóc, kéo cô để giằng lại món đồ chơi.

Liên quan đến sự việc, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo. Bộ cũng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo khi thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh cắt từ clip.

Trong khi chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng, một vấn đề được nhiều người quan tâm, tranh luận là: Trường hợp giáo viên hoặc cá nhân đăng tải, chia sẻ clip trên có vi phạm pháp luật không?

Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật An Hoàng Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - cho rằng cần nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh pháp lý.

Thứ nhất, clip có phải tài liệu mật?

Theo luật sư, đoạn clip được ghi lại trong lớp học, có nhiều người chứng kiến, không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác hay đời tư được pháp luật bảo vệ. Do đó, việc tồn tại và lưu hành clip này không phải hành vi làm lộ bí mật.

Thứ hai, nếu giáo viên, cá nhân đăng tải, chia sẻ clip có vi phạm không?

Nếu hành động chia sẻ nhằm phản ánh sự thật khách quan, cảnh báo xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên không thể coi là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trường hợp clip bị cắt ghép, thêm thắt hoặc được phát tán với mục đích bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học sinh hoặc giáo viên có thể bị xem xét xử lý theo Điều 34, 38 Bộ luật Dân sự hoặc Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo luật sư Hải, điều quan trọng hiện nay là tập trung bảo vệ môi trường sư phạm, hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và chấn chỉnh hành vi sai lệch của học sinh.

Việc truy cứu trách nhiệm của người đăng tải clip không nên đặt nặng hơn việc xử lý chính hành vi bạo lực học đường. Nếu clip do giáo viên chia sẻ chỉ có thể coi là vi phạm khi gây thiệt hại hoặc xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác. Còn nếu phản ánh đúng sự thật, chúng ta không thể quy kết là hành động sai trái.