Sáng ngày 12/11, Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT&CONS 2025) đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) và kéo dài từ nay đến hết ngày 15/11/2025.

Triển lãm và Hội nghị quốc tế về Công nghệ Đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng diễn ra từ 12-15/11. Ảnh: Ngô Minh

Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Công ty cổ phần Công nghệ & Kỹ thuật HTECH và Viện Đổi mới sáng tạo mở & Doanh nhân công nghệ phối hợp cùng Cục Đường sắt Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Đường sắt- Bộ Xây dựng, Cục Công nghiệp An ninh - Bộ Công an.

Chủ đề xuyên suốt của sự kiện là “Tương lai Đường sắt Việt Nam trong Chuỗi cung ứng toàn cầu”, nhấn mạnh mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp đường sắt hiện đại, gắn với chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu trong buổi khai mạc triển lãm VRT&CONS 2025. Ảnh: Ngô Minh

Phát biểu tại lễ khai mạc VRT&CONS 2025, ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: "Mục tiêu chiến lược của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để thực hiện khát vọng này, việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bền vững là một trong ba đột phá chiến lược then chốt và đường sắt được xác định là trục "'xương sống' của hệ thống vận tải quốc gia."

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư, đưa công nghệ hiện đại vào để tạo bước ngoặt cho ngành đường sắt, đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt nội địa.

Với tổng diện tích hơn 10.000 mét vuông, triển lãm có sự tham gia của gần 90 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đến từ Anh, Áo, Đức, Hàn Quốc, Ý, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Thụy Sỹ, Trung Quốc, với hơn 120 gian hàng trưng bày sản phẩm, công nghệ và thiết bị chuyên ngành.

Đây được xem là sự kiện quy mô lớn đầu tiên trong lĩnh vực đường sắt, hướng tới thúc đẩy hợp tác công – tư và chuyển giao công nghệ phục vụ tiến trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam.

Các lãnh đạo bộ, ban, ngành tham quan các gian hàng tại triển lãm VRT&CONS 2025. Ảnh: Ngô Minh

Ngoài các hoạt động trưng bày tại các gian hàng, sự kiện sẽ có chuỗi hội nghị và diễn đàn quốc tế cao cấp, quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp sản xuất – thi công, nhà thầu EPC, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt và xây dựng hạ tầng hiện đại.

Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, VRT&CONS 2025 hướng đến xây dựng nền tảng kết nối đa chiều giữa Chính phủ – doanh nghiệp – chuyên gia, tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao công nghệ, nội địa hóa thiết bị và phát triển chuỗi cung ứng cho ngành đường sắt.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng kỳ vọng VRT&CONS 2025 không chỉ là một triển lãm thương mại đơn thuần mà phải trở thành một “diễn đàn chiến lược” – nền tảng kết nối hệ sinh thái của ngành đường sắt, nơi các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các định chế tài chính cùng thảo luận, hiến kế và cam kết đồng hành trong các dự án hạ tầng trọng điểm.