Tỉnh Gia Lai xác định, phát triển thương mại miền núi, xã đảo không chỉ là mở rộng quy mô mua bán mà còn gắn với tiêu thụ sản phẩm bản địa, nâng cao năng lực sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hiện Gia Lai đang có sự phát triển không đồng đều giữa các huyện, xã, nhiều nơi đất rộng người thưa, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, việc tiếp cận công nghệ tiên tiến còn hạn chế, trình độ dân trí chưa cao, kết cấu hạ tầng thương mại quy mô nhỏ nên hoạt động giao lưu hàng hóa tại các xã vùng sâu, vùng xa chưa sôi động. Mặt khác, công tác thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại cho các xã vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, việc ban hành và thực hiện phong trào thi đua "Cả nước vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để phát huy tiềm năng, lợi thế, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực trong tỉnh và với các vùng miền khác, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là rất quan trọng.

Kế hoạch này bao gồm việc tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào thị trường miền núi, và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý thương mại để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Với phương châm thương mại phải đi cùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm địa phương, Những nỗ lực từ chính quyền và ngành chức năng đã tạo động lực lớn cho người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thêm thu nhập ổn định.

Đi cùng với đó, để phát triển nguồn nhân lực thương mại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch 61/KH-UBND về tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại thuộc Nội dung 3 - Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nguồn vốn năm 2024 chuyển nguồn sang năm 2025 tiếp tục thực hiện.

Theo đó, đối tượng tham gia tập huấn sẽ là các doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, có hoạt động và sử dụng lao động trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cùng với các hộ gia đình, cá nhân là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo người Kinh đang sinh sống tại các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung tập huấn có 06 chuyên đề, gồm: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị sản phẩm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ứng dụng khoa học và công nghệ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kỹ năng giao tiếp với khách hàng và kỹ năng truyền thông trong quảng bá sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Gia Lai.

Bình An