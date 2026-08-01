Chạy tốc độ càng cao, khoảng cách càng phải lớn

Từ ngày 27/8, lực lượng CSGT tăng cường xử phạt các trường hợp phương tiện lưu thông trên cao tốc không giữ khoảng cách an toàn.

Theo quy định, với điều kiện mặt đường khô ráo, xe chạy 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35m; trên 60-80 km/h là 55m; trên 80-100 km/h là 70m và trên 100-120 km/h là 100m. Quy định này nhằm tạo đủ khoảng thời gian, quãng đường để người lái xử lý khi phương tiện phía trước phanh hoặc dừng đột ngột.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng khi đi trên cao tốc, người điều khiển phương tiện phải thay đổi thói quen lái xe, đặc biệt là việc duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Theo ông Quyền, giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu đặc biệt quan trọng trên cao tốc, nơi phương tiện được phép lưu thông với tốc độ cao. Tuy nhiên, một bộ phận lái xe vẫn có thói quen đi sát xe phía trước giống như khi di chuyển trong đô thị hoặc trên những tuyến đường có tốc độ thấp.

“Trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên việc giữ khoảng cách cũng phải khác so với khi đi trên những tuyến đường tốc độ thấp. Khi xe phía trước phanh gấp hoặc bất ngờ gặp sự cố, xe phía sau cần có đủ khoảng cách để kịp thời xử lý. Nếu đi quá sát, chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn”, ông Quyền nói.

Ông nhấn mạnh, tốc độ càng cao thì khoảng cách an toàn càng phải được chủ động duy trì, bởi đây là yếu tố quan trọng giúp người lái có đủ thời gian phản ứng trước các tình huống phát sinh.

Giữ khoảng cách an toàn giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước phanh gấp. Ảnh: QT.

Một chuyên gia giao thông cũng cho rằng tình trạng phương tiện chạy quá sát nhau vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường, trong đó có cao tốc. Khi xảy ra sự cố bất ngờ, người điều khiển có thể không đủ thời gian để phanh hoặc chuyển hướng.

Đối với xe tải, xe khách và các phương tiện có khối lượng lớn, quãng đường phanh thường dài hơn nên hậu quả khi xảy ra va chạm cũng có thể nghiêm trọng hơn. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra do lái xe không giữ khoảng cách an toàn, chính vì vậy việc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách là cần thiết để thay đổi ý thức của người tham gia giao thông.

Không thể vì sợ ùn tắc mà bỏ qua an toàn

Trước ý kiến cho rằng việc giữ khoảng cách có thể làm giảm năng lực thông hành, nhất là vào giờ cao điểm, ông Quyền cho rằng không thể vì lo ùn tắc mà bỏ qua nguyên tắc an toàn.

"Nếu ùn tắc thì người tham gia giao thông phải nghiên cứu, bố trí thời gian đi lại cho phù hợp, giảm bớt việc di chuyển vào giờ cao điểm", ông Quyền nói.

Với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa phải hoạt động trong những khung giờ cao điểm, doanh nghiệp và lái xe cần chủ động tính toán thời gian hành trình, dự phòng tình trạng ùn tắc, thay vì chạy nhanh hoặc bám sát xe phía trước để rút ngắn thời gian.

Theo ông Quyền, việc tổ chức vận tải cần tính đến lưu lượng phương tiện, nguy cơ ùn tắc, tốc độ khai thác và yêu cầu giữ khoảng cách an toàn.

Công nghệ hỗ trợ giám sát vi phạm

Theo vị chuyên gia giao thông, việc kiểm soát khoảng cách giữa các phương tiện có thể được hỗ trợ bằng hệ thống camera, thiết bị giám sát và dữ liệu định vị. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm cần bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch để người dân có thể nhận biết rõ hành vi vi phạm.

Bên cạnh xử phạt, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở cũng cần được thực hiện thường xuyên, qua đó giúp người lái hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn.

Ông Quyền nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của việc xử phạt không chỉ là xử lý người vi phạm mà quan trọng hơn là thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.

Theo ông, doanh nghiệp vận tải cần đưa việc tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn vào quy trình tổ chức vận tải, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Việc hình thành thói quen giữ khoảng cách sẽ góp phần hạn chế tai nạn, giảm nguy cơ va chạm liên hoàn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn trên các tuyến cao tốc.

Theo đại diện Cục CSGT, Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm. Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.