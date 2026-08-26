Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ xử phạt tài xế ôtô không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Tài xế băn khoăn khi giữ khoảng cách 55m trên cao tốc

Anh Nguyễn Hữu Tuyền, lái xe khách tuyến tuyến Hà Nội - Thái Bình, thường xuyên di chuyển trên tuyến cao tốc này, cho rằng việc phải tuân thủ giữ khoảng cách 55m sẽ gây những khó khăn nhất định cho tài xế.

"Với tôi, việc giữ khoảng cách với xe chạy phía trước chủ yếu bằng mắt thường, không có mốc hay biện pháp nào để tài xế căn chuẩn khoảng cách 55m", anh Tuyền chia sẻ.

Gia đình chị Mai Anh (Hà Nội) cũng thường lựa chọn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn để về quê. Theo chị Mai Anh, quy định giữ khoảng cách an toàn là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, điều mà chị băn khoăn là tình trạng "điền vào chỗ trống".

"Đôi khi tôi chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước thì lại có xe khác chen vào khoảng trống đó. Lúc này, tôi lại phải giảm tốc độ để tạo khoảng cách an toàn với xe vừa chen vào, trong khi xe phía sau thì bấm còi, nháy đèn thúc đi tiếp. Cứ thế thành một vòng luẩn quẩn. Đi cao tốc không chỉ cần tuân thủ luật mà còn phải chịu áp lực từ những xe xung quanh", chị Mai Anh nói.

Đồng quan điểm với chị Mai Anh, anh Trần Việt (Hà Nội) cũng cho rằng, mật độ giao thông trên đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ rất lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng "điền vào chỗ trống. Anh Việt cho biết dù anh đã chủ động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước nhưng khó có thể đảm bảo xe phía sau vượt lên và "chen hàng".

"Mặc dù xe có gắn camera hành trình, tuy nhiên, nếu không may bị ghi hình thì sẽ mất thời gian giải trình, chứng minh là mình đi đúng", anh Việt cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc là thói quen mỗi tài xế cần phải có.

Một vụ tai nạn giao thông do tài xế không giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đại diện Cục CSGT, di chuyển trên đường cao tốc với tốc độ cao luôn ẩn chứa nhiều rủi ro nếu người lái lơ là việc giữ cự ly an toàn. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây trôi qua, chiếc xe đã di chuyển được quãng đường lên tới khoảng 28m. Với khoảng cách quy định 100m, tài xế thực chất chỉ có vỏn vẹn khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra trước mặt. Đây được coi là khoảng thời gian tối thiểu để bảo đảm an toàn tính mạng cho người trên xe.

Khi xảy ra sự cố bất ngờ mà thiếu đi khoảng trống an toàn này, hậu quả thường là những vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng nghiêm trọng. Số liệu từ Cục CSGT cho thấy lỗi vi phạm cự ly này là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc hiện nay.

Trước thực trạng đó, Cục CSGT xác định rõ mục tiêu: “Để phòng ngừa tai nạn triệt để cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả!”.

Bên cạnh đó, đại diện Cục CSGT cho biết thực tế giao thông trên cao tốc luôn có những biến động phức tạp. Khi tốc độ dưới 60 km/h (do ùn tắc hoặc lưu lượng xe tăng cao), người điều khiển xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình. Cự ly cụ thể sẽ tùy thuộc vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế để tự bảo đảm an toàn giao thông.

Khi gặp điều kiện thời tiết và địa hình bất lợi, trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt hoặc khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn bị hạn chế, người lái xe bắt buộc phải tự điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn các trị số quy định thông thường hoặc lớn hơn trị số ghi trên biển báo giao thông.

"Mắt thần" giám sát toàn tuyến, kiên quyết xử phạt vi phạm

Để nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe, trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý.

Cụ thể, hệ thống camera giám sát thông minh cùng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ sẽ được tăng cường tối đa để tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm qua phạt nguội cũng như tiến hành xử phạt trực tiếp đối với các hành vi vi phạm về cự ly an toàn trên cao tốc.

Việc tuân thủ khoảng cách không phải là những quy định nhằm "làm khó" tài xế, mà thực chất là việc xây dựng một thói quen an toàn tối thiểu, giúp bảo vệ trực tiếp bản thân, gia đình và toàn thể cộng đồng.

Lực lượng CSGT sẽ sử dụng camera AI để giám sát việc chấp hành giữ khoảng cách của tài xế. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo mỗi người cầm lái cần nâng cao ý thức, chủ động làm chủ tốc độ, tập trung quan sát kỹ các biển báo khoảng cách và duy trì khoảng cách theo đúng luật định khi di chuyển trên đường cao tốc.