Từ ngày 15/12/1024 đến 15/2, thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, CSGT toàn Thành phố đã xử lý 40.150 trường hợp vi phạm (so sánh liền kề giảm 7.199 trường hợp), tạm giữ 12.245 phương tiện (208 ô tô, 11.494 mô tô và 556 phương tiện khác), tước 3.615 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe 2.724 trường hợp. Trong đó, xử lý 1.527 trường vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện (so với 2 tháng liền kề giảm 962 trường hợp).