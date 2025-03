Tờ The Guardian đưa tin, một loạt nghị sĩ Dân chủ hôm 24/3 (giờ Mỹ) đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi biết được tin Nhà Trắng vô tình chia sẻ kế hoạch quân sự tuyệt mật nhằm tấn công nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cho cánh truyền thông.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer gọi vụ việc trên là một trong những vụ để lộ tin tình báo quân sự gây sốc nhất ông từng biết trong một thời gian dài. “Tôi kêu gọi đảng Cộng hòa thực hiện cuộc điều tra đầy đủ về cách thức vụ việc xảy ra, những thiệt hại cũng như biện pháp để tránh các sự vụ tương tự tái diễn trong tương lai”, ông Schumer nói.

Một khí tài quân sự của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Ảnh: THX

Thượng nghị sĩ bang Delaware Chris Coons chia sẻ trên mạng xã hội X rằng, tất cả những quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ là thành viên nhóm chat để lộ bí mật quân sự “đều phạm tội cho dù đó là vô tình và người dân không thể tin tưởng một chính quyền ‘nguy hiểm’ như vậy có thể giúp nước Mỹ an toàn”.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Dân chủ Pat Ryan cảnh báo, nếu phe Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ không đưa ra hành động về vụ việc trên, bản thân ông sẽ tự làm điều này ngay lập tức.

Theo The Guardian, vụ rò rỉ thông tin quân sự xảy ra khi Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập tạp chí The Atlantic hôm 11/3 bất ngờ được thêm vào nhóm chat “nhóm nhỏ Houthi PC” của các quan chức hàng đầu của Chính phủ Mỹ, gồm Phó Tổng thống J.D Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard.

Trong bài báo có nhan đề "Chính quyền Trump vô tình nhắn tin cho tôi về kế hoạch chiến tranh", ông Goldberg tiết lộ bản thân nắm được thông tin 2 giờ trước khi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nhóm Houthi ở Yemen xảy ra hôm 15/3.