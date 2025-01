Tàu sân bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo kênh truyền Al Masirah và Tass, ông Saree ngày 6/1 nói: "Lực lượng tên lửa và máy bay không người lái của Yemen đã thực hiện một chiến dịch quân sự chung, tấn công tàu sân bay USS Harry Truman ở khu vực phía bắc của Biển Đỏ bằng hai tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái". Người phát ngôn của Houthi cho biết thêm, khi phong trào này tấn công nhóm tàu sân bay Mỹ đang chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ ở Yemen do Houthi kiểm soát. "Cuộc tấn công đã giúp phá vỡ hoạt động quân sự của Mỹ".

Người phát ngôn nói thêm, lực lượng Houthi cũng tấn công các mục tiêu của Israel. "Cuộc tấn công đầu tiên bằng hai máy bay không người lái vào buổi trưa đã nhắm vào một địa điểm của Israel tại Jaffa. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một mục tiêu quan trọng ở Ashkelon. Cuộc tấn công thứ 3 nhắm vào một địa điểm quân sự của Israel". Theo người này, tất cả các cuộc tấn công đều trúng mục tiêu.

Sau khi xung đột Palestine-Israel leo thang ở Dải Gaza, Houthi cảnh báo sẽ tấn công lãnh thổ Israel và cấm các tàu liên quan đến nhà nước Do Thái đi qua vùng biển Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv ngừng hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas của Palestine ở vùng đất đang bị bao vây này. Kể từ tháng 11/2024, Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Để đáp trả, Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và sự an toàn của giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công chung vào các vị trí do Houthi chiếm giữ ở một số thành phố của Yemen. Hai nước sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm, nhắm vào các địa điểm tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống định vị vô tuyến của Houthi.