Điều phụ huynh tìm kiếm sau những bảng điểm đẹp

Sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về giáo dục. Những khái niệm như “công dân toàn cầu”, “năng lực thế kỷ 21” hay “đổi mới giáo dục” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Tuy nhiên, với nhiều phụ huynh, điều quan trọng nhất vẫn là sau những năm học tập, con sẽ trở thành người như thế nào. Không chỉ dừng ở điểm số hay thành tích, một đứa trẻ bước vào tương lai cần biết tư duy độc lập, giao tiếp hiệu quả, hợp tác, thích nghi với thay đổi và đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu của riêng mình.

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Phenikaa School cho biết, điều họ nhận thấy rõ không chỉ là sự cải thiện kết quả học tập mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và cách ứng xử của con.

Những thay đổi ấy cũng là mục tiêu mà nhiều mô hình giáo dục hiện đại hướng tới: giúp học sinh không chỉ học để biết mà còn học để trưởng thành.

Khi trường học trở thành nơi khơi mở tiềm năng

Trong bối cảnh AI có thể hỗ trợ nhiều công việc liên quan đến ghi nhớ và xử lý thông tin, giá trị của giáo dục ngày nay nằm nhiều hơn ở việc phát triển năng lực con người.

Tại Phenikaa School, triết lý lấy học sinh làm trung tâm được thể hiện trong cả chương trình đào tạo lẫn cách tổ chức hoạt động học tập. Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận, phản biện và tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.

Một buổi học thực hành công nghệ tại Phenikaa School. Nguồn: Phenikaa School

Các chương trình STEM, Tiếng Anh, ICT và trải nghiệm được xây dựng như những cấu phần cốt lõi trong chương trình đào tạo, hướng tới phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh.

Không chỉ đổi mới trong giờ học, nhà trường còn chú trọng xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nơi học sinh được lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích thể hiện bản thân. Với nhiều học sinh, trường học trở thành không gian truyền cảm hứng để khám phá năng lực và tìm thấy động lực học tập từ chính trải nghiệm của mình.

Chất lượng được khẳng định bằng chuẩn mực quốc tế

Sau 5 năm phát triển, những nỗ lực đổi mới giáo dục của Phenikaa School đang từng bước được ghi nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế.

Mới đây, nhà trường được STEM.org Educational Research™ (SER) trao chứng nhận STEM.org Accredited - chứng nhận dành cho các đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục STEM. Đồng thời, Phenikaa School cũng được vinh danh trong Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu với danh hiệu “Best in STEM”.

Đại diện Nhà trường Phenikaa School tiếp nhận chứng nhận STEM.org Accredited từ tổ chức STEM.org. Nguồn: Phenikaa School

Trong nhiều năm qua, STEM được triển khai liên thông từ lớp 1 đến lớp 12 tại Phenikaa School. Học sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Robotics, tranh biện, giao lưu quốc tế và dự án cộng đồng. Nhiều em đạt giải thưởng ở cấp quốc tế, quốc gia và thành phố.

Lợi thế từ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Một trong những điểm khác biệt của Phenikaa School là được phát triển trong Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Phenikaa. Trong hệ sinh thái này, các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất công nghiệp và chăm sóc sức khỏe được kết nối nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Từ nền tảng đó, học sinh có cơ hội tiếp cận sớm với môi trường nghiên cứu và công nghệ thông qua hệ thống STEM Labs, không gian sáng tạo Makerspace rộng gần 1.000m2 cùng nhiều hoạt động kết nối với Đại học Phenikaa và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái.

Không nhiều trường phổ thông tại Việt Nam hiện nay có điều kiện để học sinh được trải nghiệm môi trường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo từ sớm. Đây cũng là lợi thế giúp các em mở rộng góc nhìn về khoa học, công nghệ và nghề nghiệp tương lai.

Quan trọng hơn, những trải nghiệm này giúp học sinh hiểu rõ năng lực bản thân, nhận diện sở thích và định hướng con đường phát triển phù hợp trong một thế giới thay đổi từng ngày.

Kiến tạo những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam

Sau 5 năm hình thành và phát triển, Phenikaa School không chỉ xây dựng môi trường học tập hiện đại mà còn theo đuổi mục tiêu đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Trong hành trình ấy, giáo dục không đơn thuần là quá trình truyền đạt kiến thức mà là hành trình phát triển con người, nơi mỗi học sinh được truyền cảm hứng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Từ nền tảng của một ngôi trường hạnh phúc, đổi mới và hội nhập, Phenikaa School đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam, có trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần nhân văn, sẵn sàng thích ứng và đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

(Nguồn: Phenikaa School)