Ngày 24/5, Vòng Chung kết ROBOG Miền Bắc 2026 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ 49 đội thi với hơn 240 học sinh cấp Trung học Cơ sở (THCS) đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Ninh Bình.

Đây được xem là hoạt động giáo dục thực tiễn trọng điểm, nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Tại đấu trường này, học sinh sử dụng Robot AI UGOT Full Kit theo mô hình Engineer Vehicle (xe kỹ thuật) do UBTECH phát triển.

Trên sa bàn thi đấu tiêu chuẩn quốc tế, các đội phải tự lập trình và điều khiển robot vượt qua loạt địa hình mô phỏng như hầm, dốc và vật phẩm điều hướng.

Một số hình ảnh thi đấu của các đội tại vòng loại sáng 24/5. Ảnh: Du Lam

Nhiệm vụ cốt lõi là vận chuyển vật phẩm về đích an toàn, đồng thời tối ưu hóa điểm số trong khoảng thời gian giới hạn. Bài toán thực tế này buộc thí sinh phải vận dụng đồng thời tư duy thuật toán, chiến thuật vận hành, năng lực thử nghiệm và khả năng làm việc nhóm cường độ cao.

Giải đấu được tổ chức dưới sự phối hợp của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng các doanh nghiệp công nghệ, giáo dục.

Công ty công nghệ Giáo dục Learn to Leap (LTL) đóng vai trò chủ trì chuyên môn, chịu trách nhiệm chuẩn hóa toàn bộ hệ thống từ sa bàn, thiết bị, tập huấn kỹ thuật đến vận hành trọng tài nhằm đảm bảo tính liên thông với tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lê Văn Trí, Tổng Giám đốc Learn to Leap phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hoài Thịnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Trí, Tổng Giám đốc Learn to Leap, cho biết giải đấu là minh chứng cho nỗ lực phổ cập STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) và AI Robotics (Robot trí tuệ nhân tạo) đến học sinh trên mọi miền, từ các thành phố lớn cho đến những địa phương như Nghệ An, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Đằng sau mỗi đội thi là sự nỗ lực của cả gia đình và nhà trường, với những đêm thức trắng gỡ lỗi robot hay những buổi tập luyện miệt mài dịp cuối tuần.

Đánh giá về tính hệ thống của giải, ông Lê Văn Trí cho biết: "ROBOG Miền Bắc 2026 chưa bao giờ đơn thuần dừng lại ở một cuộc thi đơn lẻ hay một ngày hội thi đấu thông thường, đây chính là bước nối tiếp của quá trình học tập Robotics - AI trong nhà trường với hệ thống thi đấu đa tầng - từ cấp trường, cấp khu vực đến thế giới".

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội biến kiến thức thành trải nghiệm thực tế, rèn năng lực công nghệ và từng bước tiếp cận những chuẩn mực thi đấu quốc tế.

Thành tích không phải là đích đến duy nhất mà quan trọng nhất là các em học được cách tư duy như những người giải quyết vấn đề thực sự.

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào chiều cùng ngày. Ban tổ chức đã trao Cúp Vô địch, Huy chương, tiền mặt, bộ Robot Stick bản nâng cao và học bổng STEM từ Learn to Leap cho các đội xuất sắc.

Bốn đội dẫn đầu (gồm một Vô địch, một Á quân và hai đồng hạng Ba) sẽ được ưu tiên giới thiệu tham gia ROBOG Asia Cup 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25/6 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Giải Nhất thuộc về đội Nguyễn Viết Xuân 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. Ảnh: Hoài Thịnh

Kết quả, Giải Nhất thuộc về đội Nguyễn Viết Xuân 2 – Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. Giải Nhì trao cho đội Quang Trung 1 – Trường THCS Quang Trung, Thái Nguyên.

Đội Chu Văn An 2 và Chu Văn An 3, trường THCS Chu Văn An, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên đồng giải Ba.

Từ quy mô 49 đội, giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, mở rộng ra toàn quốc nhằm lan tỏa phong trào học tập công nghệ trong trường phổ thông.