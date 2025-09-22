Truyền thông địa phương đưa tin, ngày 15/9, chuyến bay của hãng hàng không Air Corsica mang số hiệu XK777 khởi hành từ sân bay Orly ở Paris lúc 22h45 giờ địa phương.

Ảnh: Flightradar24

Tuy nhiên, sau hành trình kéo dài 75 phút và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Ajaccio Napoleon Bonaparte trên đảo Corsica, phi hành đoàn không thể liên lạc được với tháp kiểm soát không lưu tại mặt đất, theo Aviation Source News.

Trong thông cáo sau sự việc, Cơ quan hàng không dân dụng Pháp tiết lộ rằng đèn đường băng không được bật vì nhân viên kiểm soát không lưu, người duy nhất trực đêm ngày hôm đó, đã ngủ gật.

Do không thể liên lạc bằng điện thoại, lực lượng cứu hộ phải trèo lên tháp kiểm soát không lưu. Ảnh: AirMundo

Ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã có mặt, trèo lên tháp điều khiển và cố gắng đánh thức nhân viên kiểm soát không lưu.

Sau nhiều nỗ lực, nam nhân viên cũng tỉnh dậy và kích hoạt hệ thống cho phép máy bay hạ cánh xuống đường băng.

Chia sẻ với thời báo The Times, cơ trưởng điều khiển chuyến bay XK777 cho biết bản thân chưa bao giờ gặp tình huống dở khóc dở cười như vậy sau hàng chục năm làm nghề.

Trong khi đó, dù phải bay lòng vòng trên không trung suốt 20 phút vì sự cố, đa phần hành khách đều vẫn rất bình tĩnh. Một số người thậm chí còn thấy buồn cười vì lý do hy hữu xảy ra dưới tháp kiểm soát không lưu.

Dù kết quả xét nghiệm âm tính với rượu bia và các chất kích thích, song các nhà chức trách cho biết nam nhân viên sẽ bị xử phạt theo luật định.

Vụ việc vẫn đang được giới chức Pháp điều tra, làm rõ.