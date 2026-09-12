Xe tăng hình cầu

Tại Bảo tàng Tăng thiết giáp Kubinka ở Nga có một phương tiện quân sự kỳ dị đến mức các nhà sử học quân sự vẫn tranh luận về mục đích thực sự của nó. Kugelpanzer, nghĩa là “xe tăng hình cầu”, là một phương tiện bọc thép hình cầu chỉ dành cho một người, do Đức Quốc xã phát triển và bị Liên Xô thu giữ trong Thế chiến II.

Xe tăng hình cầu. Ảnh: Military Machine

Thân xe hình cầu của Kugelpanzer có thể di chuyển được nhờ một trục lăn trung tâm kết hợp với 2 bánh nhỏ giúp giữ thăng bằng. Phương tiện này được bọc lớp giáp chỉ dày 5mm, đủ khả năng chống lại hỏa lực từ vũ khí bộ binh hạng nhẹ, nhưng khó có thể chịu được các loại hỏa lực mạnh hơn.

Bí ẩn càng tăng khi gần như không còn tài liệu nào ghi chép về Kugelpanzer. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là một trạm quan sát bọc thép, được thiết kế để lăn tới các vị trí tiền phương. Những giả thuyết khác tin phương tiện này có thể được sử dụng để rải cáp hoặc trinh sát.

Nhật Bản cũng có thể đã tham gia vào quá trình phát triển Kugelpanzer, bởi chiếc xe duy nhất còn tồn tại được tịch thu từ quân Nhật. Sau khi thu giữ phương tiện này, Liên Xô xếp nó vào diện mật và không công khai nhiều thông tin.

Dù được thiết kế cho nhiệm vụ nào, Kugelpanzer vẫn là một trong những phương tiện bọc thép bí ẩn nhất từng được chế tạo, một “quả cầu thép” kỳ lạ với câu chuyện dường như đã biến mất cùng những người tạo ra nó.

Xe Vespa gắn súng không giật

Vào những năm 1950, quân đội Pháp đã có một ý tưởng kỳ lạ là gắn một khẩu súng không giật 75mm lên xe tay ga Vespa. Kết quả là chiếc Vespa 150 TAP, phương tiện được thiết kế cho lính dù Pháp, được trang bị một loại vũ khí chống thiết giáp nhẹ sau khi đổ bộ xuống khu vực đối phương đã ra đời.

Khẩu súng không giật M20 được gắn trên một khung gia cố, trong khi toàn bộ tổ hợp gồm xe tay ga, súng và đạn dược có thể được thả từ máy bay vận tải xuống dưới bằng dù.

Xe Vespa gắn súng không giật. Ảnh: Military Machine

Khoảng 800 chiếc Vespa 150 TAP đã xuất xưởng và thực sự được các đơn vị lính dù Pháp sử dụng, bao gồm cả giai đoạn chiến tranh Algeria.

Vespa 150 TAP không được thiết kế để khai hỏa khi đang chạy. Thay vào đó, sau khi tiếp cận vị trí, lính dù sẽ xuống xe, đặt khẩu M20 lên chân đế rồi bắn. Chiếc Vespa sau đó được sử dụng để nhanh chóng di chuyển đến vị trí khác, cho phép kíp chiến đấu thay đổi vị trí giữa các lần bắn.

Với trọng lượng chỉ khoảng 113kg khi mang đầy đủ trang bị, phương tiện này giúp các đơn vị lính dù, vốn mang theo hành trang gọn nhẹ, có trong tay một vũ khí thực sự và cho phép họ di chuyển qua địa hình hiểm trở nhanh hơn nhiều so với việc đi bộ.

Hình ảnh một chiếc Vespa chở theo khẩu súng không giật trông khá kỳ quặc, nhưng ý tưởng này lại được đánh giá là thực tế đến bất ngờ vào thời điểm đó.

Tàu đệm khí lớn nhất thế giới

Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr (LCAC) được xem là tàu đệm khí quân sự lớn nhất từng được chế tạo. Với chiều dài 57m và trọng lượng 555 tấn, phương tiện khổng lồ này có thể chở 3 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 500 binh sĩ di chuyển trên mặt nước, băng, đầm lầy và cả địa hình bằng phẳng với tốc độ lên tới 117km/h.

Tàu đổ bộ đệm khí. Ảnh: Military Machine

Zubr được trang bị 5 động cơ turbine khí với tổng công suất khoảng 50.000 mã lực. Do có đệm khí nên tàu có thể vượt qua những khu vực có mìn mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bề mặt bên dưới, đồng thời tiếp cận những bãi biển mà các loại tàu đổ bộ thông thường khó có thể hoạt động.

Liên Xô bắt đầu chế tạo Zubr từ năm 1988. Ngoài khả năng vận tải, con tàu còn được trang bị vũ khí gồm 2 tổ hợp rocket 140mm và nhiều pháo phòng không.

Với tải trọng tác chiến 150 tấn, tàu có thể vận chuyển cả một trung đội thiết giáp trong một lần xuất kích và tiếp cận khoảng 73% đường bờ biển trên thế giới, so với chỉ 17% đối với các loại tàu đổ bộ thông thường.

Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của Zubr là tiếng ồn cực lớn. 5 turbine cùng 3 quạt nâng khổng lồ tạo ra âm thanh vang vọng từ khoảng cách rất xa, khiến sự xuất hiện của con tàu gần như không thể bị che giấu.