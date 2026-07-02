Trong Phía bên kia thành phố tập 25 lên sóng tối 2/7, Lan (Tú Quyên) đã xem được clip anh trai nhắn gửi trước khi chết, nói cậu là người tồi tệ và cô đừng tiếc thương cho mình nữa. Qua đó Lan đã hiểu anh mình thực sự là người như thế nào và đã trải qua những gì.

Quá ân hận vì điều tồi tệ mình đã gây ra, Lan ngay lập tức muốn gặp Cương (Võ Hoài Vũ). Cô hiểu ra Cương không hề xấu và không vô cớ làm điều tệ hại với anh trai mình. Nhưng mẹ của Lan (Thuỳ Dương) thì chưa hiểu điều đó và lập tức tỏ thái độ khi thấy cô tìm cách liên lạc với Cương.

Trong khi đó, mẹ Xuân (Huyền Sâm) bất ngờ tìm tới nhà mẹ Phúc (Khánh Linh) khiến ai cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra với sự tác động của Khuê (Thái Vũ), mẹ Xuân đã viết đơn xin cho Cương giúp cậu giảm nhẹ tội và chỉ phải nhận 1 năm án tù treo.

Cương vui mừng báo tin với Tiến rằng mình vẫn được đi học trở lại và được gặp tất cả mọi người. Còn mẹ Phúc chỉ còn biết cảm ơn mẹ Xuân đã có quyết định kịp thời để Cương tránh cảnh tù tội. Dù vậy hai cặp mẹ con vẫn chưa thể cư xử thân mật với nhau như trước mà vẫn rất khách sáo sau khi rời toà.

Lan sẽ làm gì để có được sự tha thứ của Cương và Khuê? Diễn biến chi tiết Phía bên kia thành phố tập 25 lên sóng 21h tối nay trên VTV1.

Biên kịch 'Phía bên kia thành phố': Chúng tôi không cố tình tạo drama để gây sốc Biên kịch Trịnh Đan Phượng của phim "Phía bên kia thành phố" phản hồi VietNamNet trước những nhận xét tiêu cực về các nhân vật và tình huống ngập thù hận trong các tập phim gây tranh luận mạnh trên mạng xã hội những ngày gần đây.